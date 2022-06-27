السويد: نأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجد

قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، الإثنين، إن بلادها تأخذ المخاوف الأمنية لتركيا بشأن الإرهاب، على محمل الجد.

وأوضحت ليندي في تصريح للتلفزيون الحكومي، أن المحادثات التي ستعقد خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تبدأ غدا في مدريد، ستكون إيجابية.

وأضافت: "يمكننا إيجاد طريقة للتفاهم من خلال احترام آراء بعضنا البعض، فنحن نأخذ مخاوف تركيا بشأن الإرهاب على محمل الجد".

وأشارت إلى أن السويد تتفق مع تركيا بنفس الرأي حول تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وأنها جادة في هذه المسألة.

وأوضحت أن السويد لديها واحدة من أكثر اللوائح صرامة في العالم بشأن صادرات الأسلحة، وأنه في حال دخلت تحالفا عسكريا مع تركيا فإن البلدين سيدافعان عن بعضهما البعض.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، تتحفظ تركيا على انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها "بي كي كي"، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوف أنقرة الأمنية.