المعارضة اليونانية قلقة من دور تركيا المتصاعد دوليا

اعتبر أليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا (ائتلاف اليسار الراديكالي) المعارض في اليونان، أن دور تركيا في الساحة الدولية المتصاعد يشكل مصدر قلق بالنسبة لهم.

جاء ذلك في حديث لموقع "Euractiv الإخباري ومقره بروكسل، حيث انتقد السياسة الخارجية لليونان في الآونة الأخيرة، وتطرق إلى العلاقات بين أنقرة وأثينا.

وأعرب تسيبراس عن قلقه من تصاعد التوتر على مستوى التصريحات بين تركيا واليونان.

وأضاف: "هذا يقلقنا لأن دور تركيا في الساحة الدولية يتصاعد الآن".

وأشار إلى صورة تركيا بوصفها قوة تهدئة مستشهدا بالدور الذي تلعبه من أجل إحلال السلام بين روسيا وأكرانيا.

وقال في هذا الصدد: "إنها (تركيا) قوة ترغب في أن تكون وسيطا للسلام في أوكرانيا، وهي آخذة في الصعود في نظر الغرب والشرق، وهذا يقلقنا".

ووجه انتقادات لحكومة بلاده قائلا:" اليونان لا تكتفي بالتمسك بدوغمائية السياسة الخارجية الثابتة، بل وتصبح في نهاية المطاف بيدقا على رقعة شطرنج بيد القوى الأخرى، وحليفا مطيعا ومخلصا للغرب".

وأكد تسيبراس ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا.