تشاوش أوغلو: نواصل جهودنا مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الإثنين، عقب اجتماع وزراء الخارجية والنقل في كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأفاد تشاوش أوغلو أن أزمة الحبوب أظهرت مدى أهمية خطوط النقل المستدامة والآمنة، مضيفا أن تركيا قامت وتواصل القيام باستثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الاجتماع الثلاثي ناقش القضايا الإقليمية ومسألة النقل في المنطقة، مع التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة لحل أزمة الجبوب الأوكرانية.

وأضاف أن تركيا وأذربيجان وكازاخستان لديها تعاون وثيق في العديد من المنصات الدولية، وأن زيادة التعاون بات أكثر أهمية بسبب التحديات الإقليمية.

وأشار إلى مواصلة التعاون مع وزارات النقل في أذربيجان وكازاخستان لتطوير الممر الأوسط بشكل أكبر، وزيادة شبكات النقل اللوجستي لزيادة استقرار وازدهار المنطقة.

بدوره، أعرب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، عن رغبة بلاده في تطوير التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية للطاقة.

وأشار إلى تأييد تركيا لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا ودعمها لممر زانجيزور في إقليم قره باغ الأذربيجاني، مبينا أن افتتاح الممر في أقرب وقت سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها.