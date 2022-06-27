لقاء محتمل يجمع بين أردوغان وبايدن في مدريد

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه من المتوقع أن يجمع لقاء ثنائي بين الرئيس جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح سوليفان في تصريح صحفي الإثنين، أنه ليس هناك جدول زمني محدد للقاء بايدن وأردوغان في إطار قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن يمكن أن يحدث تطور بهذا الخصوص خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن من أهم القضايا على جدول أعمال قمة الناتو التي ستبدأ غدا في مدريد، هي عضوية السويد وفنلندا في الحلف.

وأضاف أنه سيتم مناقشة المخاوف التي أعربت عنها تركيا حيال انضمام الدولتين.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، تتحفظ تركيا على انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها "بي كي كي"، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوف أنقرة الأمنية.