أردوغان وبايدن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وبايدن أجريا اتصالا هاتفيا، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بالإضافة إلى تقييم جدول أعمال قمة الناتو المرتقبة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتوجه الرئيس أردوغان، الثلاثاء، إلى مدريد للمشاركة في قمة زعماء دول الناتو.

ويستعد قادة وزعماء دول الحلف للمشاركة في قمتهم بالعاصمة الإسبانية بين 28 و30 يونيو/ حزيران الجاري.

وتشكل أربع قضايا ذات أولوية الملفات الأبرز على جدول أعمالهم وهي: الإجراءات الجديدة الوارد اتخاذها مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وطلبا السويد وفنلندا الحصول على عضوية الناتو، واقتراحات لتعزيز البنية الأوروبية للحلف، وإظهار الصين "عدوا" للناتو تماما مثل روسيا.