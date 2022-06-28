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أردوغان يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة بقمة الناتو

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 28.06.2022 09:13
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوجه اليوم الثلاثاء، إلى إسبانيا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الفترة ما بين 28 و30 يونيو/ حزيران الحالي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن المشاركين في القمة سيتبادلون الآراء على المستوى الاستراتيجي في مواجهة التهديدات والتحديات للأمن الأوروبي الأطلسي، ويبحثون انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الحلف، ويستعرضون في هذا السياق البنية الدفاعية والرادعة للحلف.

ومن المخطط أن يجري الرئيس أردوغان لقاءات مع قادة دول حليفة وشريكة لتركيا على هامش القمة.

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