بمشاركة الناتو.. بدء اجتماع تركي فنلندي سويدي في إسبانيا

انطلق مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد الاجتماع الرباعي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون وأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وينعقد الاجتماع الرباعي في مركز مؤتمرات مدريد الذي يستضيف قمة زعماء الناتو بين 28 و30 يونيو/ حزيران الجاري.

ويجرى الاجتماع بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

وفي تصريحات له قبل انطلاق الاجتماع الرباعي، أكد ستولتنبرغ أن المخاوف الأمنية للحلفاء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند انضمام دول جديدة إلى الحلف.

وأضاف: "تركيا أعربت عن مخاوف جدية بشأن قضايا مثل الإرهاب، ونعلم جميعًا أنه لا توجد دولة في الناتو عانت من الهجمات الإرهابية مثل تركيا، حيث مات الآلاف من الناس. بي كي كي ومجموعات أخرى مسؤولة عن هذه الهجمات الإرهابية. بي كي كي منظمة إرهابية".

وتابع: "ليس فقط الكثير من أعضاء الناتو ولكن أيضًا الاتحاد الأوروبي وفنلندا والسويد تعتبر بي كي كي منظمة إرهابية. سنجلس مع تركيا ونتحدث عن كيفية عمل المزيد لمحاربة الارهاب".

وقال ستولتنبرغ: "أنا لا أعد بشيء. لقد تحدثت إلى أردوغان ونينيستو وأندرسون عدة مرات. سنلتقي اليوم مرة أخرى. آمل أن نحرز تقدما".