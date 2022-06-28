تركيا تعزي الأردن في ضحايا انفجار العقبة

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء العقبة بالأردن، الاثنين.

وقالت الخارجية في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط قتلى والعديد من الجرحى جراء الحادث.

وترحمت الوزارة على ضحايا الحادث الأليم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وقدمت تعازيها لذوي الضحايا وللشعب الأردني الصديق والشقيق وحكومته.

وكانت الحادثة قد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة 251 آخرين.

وفي وقتٍ سابق الاثنين، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، أنه "أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبّأ بمادة غازية سامّة أثناء نقله، ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

ولفتت المديرية إلى أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة"، مشيرة إلى نقل عدد من الإصابات للمستشفى.