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تركيا توقع مذكرة تفاهم ثلاثية مع السويد وفنلندا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.06.2022 22:23
آخر تحديث في 28.06.2022 22:24
من مراسم التوقيع الأناضول من مراسم التوقيع (الأناضول)

وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية حول عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو ما كانت تعارضه تركيا، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووقع المذكرة كلا من وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو ونظيرته السويدية آن ليندي.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.

ومما جاء في البيان الثلاثي المشترك إدانة السويد وفنلندا بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا،

وتعهدهما بمنع أنشطة "بي كي كي" وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين بها،

إضافة إلى عملهما بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبه بهم بالإرهاب، مع مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا.

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