تشاوش أوغلو: من واجب الدول المرشحة للناتو مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره

أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إنه من واجب الدول المرشحة لعضوية حلف الناتو مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره.

وأضاف في تصريحات حول تطلعاته من قمة الناتو الجارية حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، إن القمة تنعقد في توقيت حرج، مع التبعات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأردف أنه من المرتقب أن يصادق زعماء دول الناتو على المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف خلال القمة، وأن هذه الوثيقة ستشكل رؤية الحلف المستقبلية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأكد على أنه في الوقت الذي يواصل فيه حلف الناتو التكيف مع التغيرات الأمنية باستمرار، تظل مبادئه ثابتة دون تغيير، وأبرزها المادة الخامسة من ميثاق الحلف المتمثلة في التضامن بين الأعضاء، واعتبار أي اعتداء مسلح على أحد الأعضاء هو اعتداء على الجميع.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التضامن والوحدة بين الحلفاء في الناتو، لافتا إلى أن الحلف يتعهد بمكافحة كافة أشكال الإرهاب، وأن هذا الأمر ساري بالنسبة للدول المرشحة لعضوية الحلف أيضا.

وأشار إلى أنه يجب على جميع الدول احترام مبادئ التضامن والمخاوف الأمنية بين الحلفاء، مؤكدا أنه لا مجال للتردد في هذا الخصوص.

وتجري قمة زعماء الناتو في العاصمة مدريد وتستمر بين يومي 28 و30 يونيو/ حزيران الجاري.