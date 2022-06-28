ستولتنبرغ: مخاوف تركيا الأمنية مشروعة ويجب معالجتها

أعلن أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن طلبات انضمام السويد وفنلندا للحلف العسكري مشروعة ويجب معالجتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، قبيل انعقاد قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال ستولتنبرغ إنه لا يوجد أي حليف عانى من الإرهابيين مثل ما عانت تركيا، لاسيما الهجمات الخطيرة التي تعرضت لها من قبل تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي.

وأضاف أنه ينبغي على الحلف العسكري مضاعفة جهوده في محاربة الإرهاب، لافتا أنه سيتم عقد جلسة خاصة مخصصة لجهود الناتو في مكافحة الإرهاب خلال القمة في العاصمة الإسبانية.

وتابع: "نعمل الآن على اتفاقية بين السويد وفنلندا وحليفتنا تركيا لمعالجة مخاوفها الأمنية بشكل أكبر، بما في ذلك ما يخص تصدير الأسلحة ومحاربة الإرهاب".

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، اتفقوا على الاجتماع، الثلاثاء، في قمة الناتو المنعقدة في مدريد.

ومضى أمين عام الحلف قائلا: "ستكون تلك فرصة أخرى لمعالجة مخاوف تركيا والمضي قدما نحو ضم السويد وفنلندا إلى حلف الناتو".

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، تتحفظ تركيا انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها "بي كي كي PKK"، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية.