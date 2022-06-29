أردوغان: نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب الأوكرانية باتباعنا سياسة متوازنة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل مساعيها لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، باتباعها "سياسة متوازنة".

جاء ذلك في تصريح أدلى به في بداية لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل حصد ثمارها".

وبمبادرة تركية، تم إنشاء "خط أحمر" بين كل من أنقرة وموسكو وكييف لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.

وأوضح أردوغان أن الخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز قوة الناتو، ستقدم مساهمة خاصة للملف الروسي الأوكراني.

وأشار الرئيس التركي إلى حدوث تطورات سلبية في الآونة الأخيرة فيما يخص مسألة الحبوب والطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع قائلا: "دعونا نوفر في أقرب وقت ممكن، فرصة أمام البلدان التي تفتقر حاليًا إلى الحبوب من خلال ممرات مفتوحة".

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأعرب أردوغان عن سعادته للقاء نظيره الأمريكي مجددا بعد فترة طويلة، مبينا أن قمة الناتو "قمة قوية للغاية من حيث جدول أعمالها".

وحضر لقاء أردوغان وبايدن من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

بدوره تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر إلى نظيره التركي، على جهوده الرامية لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.