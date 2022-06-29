الرئاسة التركية: تركيا نالت ما تريد من فنلندا والسويد مقابل انضمامهما للناتو

أكدت مصادر في الرئاسة التركية على ان تركيا نالت ما أرادته من فنلندا والسويد الساعيتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وعززت من مكاسبها في مكافحة الإرهاب.

وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم المذكورة، بعد لقاء رباعي ضم الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إلى جانب أمين عام "ناتو"، ينس ستولتنبرغ.

ووقع المذكرة كلا من وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، ونظيرته السويدية آن ليندي. بحضور زعماء البلدان الـ 3.

المباحثات الرباعية استغرقت 3 ساعات وتكونت من جولتين، الأولى كانت قرابة ساعتين، وانتهت باتفاق المجتمعين على توقيع مذكرة تفاهم.

وفي حديثها للأناضول، قالت مصادر في الرئاسة التركية إن أنقرة "نالت ما أرادته" من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأضافت المصادر نفسها أن تركيا بقيادة أردوغان عززت من خلال هذه الخطوة، مكاسبها في مكافحة الإرهاب.

وشددت على أهمية ذكر تنظيمات "واي بي جي/ بي واي دي/ بي كي كي" و"غولن" الإرهابية في اتفاقية دولية بشكل مباشر وواضح.