السويد: سنكون في حوار وثيق مع تركيا فيما يتعلق بتسليم المجرمين والإرهابيين

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إن السويد ستكون في حوار وثيق مع تركيا فيما يتعلق بتسليم المجرمين والإرهابيين.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للتلفزيون الرسمي الفنلندي (YLE)، صباح الأربعاء، غداة توقيع بلادها وفنلندا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية، أمس الثلاثاء.

وأضافت أن بلادها ستوضح للجانب التركي كيفية كفاحها ضد الإرهاب في إطار القوانين الدولية.

وتابعت: "سنكون في حوار وثيق مع تركيا فيما يخص تسليم المجرمين".

ووصفت أندرسون التطورات الأخيرة حول توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بـ "الإيجابية".

وامتنعت رئيسة الوزراء السويدية عن الإجابة على سؤال حول الطرف الذي قدم تنازلات أكثر خلال المرحلة التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووقع المذكرة كلا من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيريه الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.