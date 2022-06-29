تركيا توجه خطابات رسمية جديدة إلى فنلندا والسويد لإعادة إرهابيين متواجدين على أراضيهما

كشف وزير العدل عن عدد الإرهابيين الذين يلاحقهم القضاء التركي والمتواجدون حالياً على الأراضي الفنلندية والسويدية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بكر بوزداغ، الأربعاء، في معرض تعليقه على مذكرة التفاهم الثلاثية التي أبرمتها تركيا وفنلندا والسويد، أمس الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الوزير التركي إن بلاده تكافح كافة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "بي كي كي PKK"، و"واي بي جي YPG"، و"بي واي دي PYD"، و"غولن".

وأضاف أنهم يعتزمون توجيه خطابات رسمية جديدة إلى كلّ من فنلندا والسويد، لمطالبتهما بإعادة المتواجدين على أراضيهما من إرهابيي التنظيمات المذكورة.

وأشار إلى أن فنلندا تحتضن على أراضيها 6 من إرهابيي "بي كي كي" و10 من تنظيم "غولن"، ملاحقين من القضاء التركي.

في المقابل، تحتضن السويد 10 إرهابيين من تنظيم "غولن" و11 من "بي كي كي" الإرهابيين، مبيناً أن كافة ملفات المطالبة بإعادة الملاحقين المذكورين، قيد الانتظار في وزارتي العدل لدى البلدين.

وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيريه، الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.