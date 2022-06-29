ليلة 15 تموز ومستقبل الناتو: لا بد من احترام مبدأ الكل للواحد والواحد للكل

في العقد الأخير، كان العالم يبحر في نفق من الأزمات بسرعة عالية فيما لا يبدو أن الضوء في النهاية قريب. وعلى سبيل المثال لا الحصر حتى الآن نذكر تصاعد الإرهاب وتغير المناخ والاحتباس الحراري ووباء فيروس كورونا والاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وأزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية،

في ظل كل هذه الأزمات العالمية التي تؤثر على جميع مواطني العالم تقريبًا، تناقش كبرى الدول الغربية وتركيا مستقبل الناتو في مدريد.

الواقع أن أحد أهم الموضوعات في القمة هو عضوية السويد وفنلندا إلى الناتو والمعارضة المبررة من تركيا التي تطالب البلدين بالتخلي عن دعمهما للإرهابيين من بي كي كي وإيواء أعضاء هاربين من جماعة غولن الإرهابية.

تشارك تركيا في قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدريد مع اقتراب ذكرى محاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة غولن الإرهابية في 15 تموز/ يوليو، وقُتل فيها 251 شخصًا وأصيب أكثر من 2200 آخرين. لم تكن محاولة الانقلاب التي قامت بها منظمة غولن الإرهابية هجومًا مباشرًا على الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا فحسب، بل كانت أيضًا هجومًا على ديمقراطية تركيا ومؤسستها وسيادتها ومستقبلها.

ولا تزال ذكريات محاولة الانقلاب الدموية ماثلة في نفوس الأتراك. وفي غضون أسبوعين، ستحتفل الأمة التركية بالذكرى السنوية السادسة بفخر لأنها هزمت "محاولة الانقلاب المدعومة من الغرب" في 15 يوليو. ولا شك أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيضع هذا في الاعتبار عندما يناقش عطاءات السويد وفنلندا للانضمام وكيف أصبحوا ملاذًا آمنًا لأولئك الذين يهاجمون تركيا.

وبالمثل، تحارب تركيا تنظيم بي كي كي الإرهابي منذ أربعين عامًا واستشهد الآلاف من مواطنيها، من النساء والأطفال، وكذلك من الرجال والنساء ممن يرتدون الزي العسكري. هذا وتواصل أنقرة حربها ضد الإرهاب داخل وخارج حدودها ضد بي كي كي الإرهابي وذراعيه "واي بي جي" و"بي واي دي" في شمال سوريا والعراق. وقد أصبح من التافه بالنسبة للمواطن التركي العادي أن يدعم حلفاء تركيا في الناتو والغرب تنظيم بي كي كي الإرهابي وذراعه "واي بي جي"، سواء كان ذلك سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا.

هذه أيضًا حجة أخرى على جدول الأعمال، عندما يتعلق الأمر بأسباب معارضة أنقرة لعضوية فنلندا والسويد.فالمسؤولين الأتراك لا يترددون في السؤال: فإما أن الدولتين تدعمان أو لا تدعمان التنظيمين الإرهابيين اللذين يهددان المواطنين الأتراك والديمقراطية التركية والسيادة التركية تهديدا مباشرا.

بينما يسعى الناتو إلى التوسع في مواجهة التهديدات المتزايدة من خصومه التاريخيين، بما في ذلك روسيا والإرهاب العالمي، أو التهديدات المتزايدة كما هو الحال في الصين، فقد حان الوقت لحلف الناتو للعودة إلى جوهره المتمثل في توفير الأمن لجميع أعضائه على قدم المساواة؛ وإعادة هيكلة تحالفه لمواجهة التهديدات الناشئة الجديدة والأزمات العالمية.

حان الوقت بالفعل لإعادة صياغة المفاهيم الأمنية ونهجها: لا يجب أن تؤخذ تهديدات دولة لدولة فحسب، بل ظهور جهات وكيانات غير دولية والأزمات العالمية التي تتطلب موقفاً دفاعيًا جماعيًا واستراتيجية متكاملة.

ففي جوهره، حلف الناتو بحاجة إلى نهج أمني جديد لا يختار متى وكيف يوفر الأمن. وبدلاً من ذلك، عليه أن يتراجع خطوة إلى الوراء ويبدأ بتأسيس شعور بالثقة بين أعضائه عندما يتعلق الأمر بتطبيق مبدأ الكل للواحد والواحد للكل أو، بعبارة أخرى، آلية دفاع جماعي تستند إلى المادة 5 التي تنص على التالي: "أي هجوم على حليف واحد هو هجوم على جميع الحلفاء ".

علاوة على ذلك، لا بد من إعادة تعريف مفهوم التهديدات والأمن لأن الأهداف قد لا تأتي فقط من الدول ولكن أيضًا من الجماعات الإرهابية التي تدعمها القوى المتنافسة.

ليس من المنطق في شيء الادعاء أن تركيا ضد توسع الناتو. فتركيا تعتقد أنه لا بد من اتباع نهج جديد للأمن ومفهوم التحالف، في مواجهة التحديات المتزايدة.

وبكونها ثاني أكبر جيش في الحلف، تجادل تركيا بأنه إذا كان لا بد من توسع الحلف ودخول أعضاء جدد فيه، فيجب ألا يشكل المرشحون عقبات أمام هذا النهج الجديد.

وقال أردوغان مؤخرًا: "الناتو منظمة أمنية، وليس منظمة إرهابية". وأضاف أن "تركيا لا تستطيع أن تدعم طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي بينما يبث تلفزيونها الحكومي مقابلات مع زعماء إرهابيين والشيء نفسه ينطبق على فنلندا".

وأنقرة لن تتهاون مع أتباع الجماعات الإرهابية الذين يستخدمون العواصم الأوروبية ملاذات آمنة أو يستخدم المتعاطفون معهم المدن السويدية أو الفنلندية منصات للتجمع ضد تركيا، بينما تغض الدول المضيفة الطرف عن مطالب تركيا الحقة.

بدلاً من التردد في التخلي عن دعم الجماعات الإرهابية التي تستهدف تركيا، على السويد وفنلندا إعادة التفكير في كيفية الإسهام في إعادة تصور الأمن وتحالف الناتو كخطوة أولى إيجابية. وبمجرد ترسيخ هذا النهج من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية مطالب تركيا المبررة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، سيتغير أيضًا موقف أنقرة من عضوية السويد وفنلندا في الناتو. إذ لطالما عانت تركيا من الدعم الغربي للجماعات الإرهابية. وآخر ما تريده تركيا هو تكرار الخطأ الذي ارتكبته عندما لم تستخدم حق النقض ضد عودة اليونان إلى الناتو في الثمانينيات.

وقد صرح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الاثنين إنهم يهدفون إلى "إحراز تقدم" في طلب فنلندا والسويد للعضوية في الحلف، خلال القمة المنعقدة الآن في مدريد .

وقال إن على الناتو "أخذ المخاوف التي عبر عنها الحلفاء بعين الاعتبار، في هذه الحالة من الجانب التركي. وهذا هو السبب أيضًا في تكثيف الحوار مع حليفنا ومع فنلندا والسويد خلال الأسابيع الماضية."

أما أردوغان، فقد شدد في كلمته أمام الصحفيين في العاصمة أنقرة قبيل سفره مدريد لحضور قمة الناتو الحاسمة، على أن "عضوية الناتو تترتب عليها مسؤوليات. إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوتينن في الناتو، فعليهما أخذ المخاوف الأمنية لتركيا على محمل الجد. وتركيا عضوة في التحالف منذ 70 عاما ".

الكرة الآن في ملعب حلف الناتو وملعب حلفاء الناتو الغربيين لإزالة العقبات التي تعترض موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا للتكتل العسكري.