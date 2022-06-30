ألطون: حققنا مكاسب ملموسة وهامة في القمة الرباعية بمدريد

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده حققت مكاسب ملموسة ومحددة وهامة حول مكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية التي جمعت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجمعت القمة كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إلى جانب أمين عام حلف شمال الأطلسي"ناتو"، ينس ستولتنبرغ.

وأضاف في بيان عبر حسابه على تويتر، أن جميع الأطراف في القمة الرباعية، أقرّت بضرورة التعاون معاً ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه المختلفة.

وتابع: "حققنا مكاسب ملموسة ومحددة وهامة حول مخاوفنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية".

وأوضح أن فنلندا والسويد تعهدتا بالوقوف إلى جانب تركيا ضد كافة مظاهر الإرهاب، وعدم دعم تنظيمات "واي بي جي/ بي كي كي" و"غولن" الإرهابية.

وأشار إلى أن البلدين تعهدا أيضاً برفع العقوبات والقيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، وتعزيز التعاون مع أنقرة في هذا المجال.

وشدد على أهمية ذكر تنظيم "غولن" الإرهابي في نقطة واحدة إلى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل "بي كي كي/واي بي جي/ واي بي دي"، واصفاً ذلك بـ"النصر الواضح."

والثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.