بايدن: علينا بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة بيع مقاتلات من طراز "إف 16" لتركيا وتحديث أسطول تركيا من هذه المقاتلات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام قمة زعماء حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، الخميس.

وردا على سؤال عما إذا كان قد وعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان ببيع المقاتلات، أجاب بايدن : "ما قلته (لأردوغان خلال لقاء أمس) هو نفس ما قلته له في ديسمبر (كانون الأول الماضي)، علينا بيع مقاتلات إف 16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات وعكس ذلك ليس من مصلحتنا".

وأضاف: "أبلغتهم بأنني لم أغير موقفي منذ ديسمبر".

وتابع: "نحتاج للحصول على موافقة من الكونغرس (بشأن بيع طائرات إف 16 لتركيا) وأعتقد بإمكاننا الحصول عليها".

وأمس الأربعاء أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن دعمه بيع مقاتلات "إف 16" إلى تركيا.

فيما قالت سيليست والاندر، المستشارة المسؤولة عن شؤون الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأمريكية، إن بلادها تدعم خطط تحديث أسطول تركيا الجوي بمقاتلات "إف 16."

وفي مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير دفاع بلاده خلوصي أكار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز "إف 16"، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الصدد.