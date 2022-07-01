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أردوغان: حتى الآن سلمتنا السويد 4 إرهابيين وهذا غير كافٍ

ديلي صباح
أنقرة
نشر في 01.07.2022 12:37
آخر تحديث في 01.07.2022 13:00
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنّ السويد سلمت بلاده 4 إرهابيين من أصل 73 إرهابيا مطلوبين من قبل السلطات الأمنية التركية.

جاء ذلك في لقاء مع صحفيين أتراك، عقب اختتام اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال إن "التعهدات المدرجة بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد مهمة، لكن الأهم هو تنفيذها، ونتعامل بحذر مع الأمر بصفتنا دولة طُعنت من ظهرها أكثر من مرة بمكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس التركي أنّه بعد مذكرة التفاهم الثلاثية، سيكون من الصعب جدا على إرهابي "بي كي كي" و"غولن" تنفيذ حملات دعاية سوداء واستهداف المواطنين وشن هجمات.

وأضاف: "لأول مرة يتم إدراج التهديدات القادمة من التنظيمات الإرهابية تجاه شعوبنا وأراضينا وقواتنا الأمنية ضمن المفهوم الإستراتيجي الجديد للناتو".

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