أردوغان: حريصون على مواصلة نهجنا المتوازن مع روسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرص بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مواصلة نهجها المتوازن في علاقاتها مع روسيا.

جاء ذلك في لقاء مع صحفيين أتراك، عقب اختتام اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، الذي عقد بين 28 و30 يونيو/ حزيران.

وردا على سؤال فيما إذا كان اعتبار روسيا أكبر تهديد مباشر للحلف في المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، من شأنه الحاق الضرر بالعلاقات بين أنقرة وموسكو، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تركيا عضو في الحلف، أكد أردوغان حرص بلاده على مواصلة سياسة التوازن التي تنتهجها.

وكان الناتو وصف في وثيقته الجديدة للمفهوم الاستراتيجي للحلف روسيا بأنها التهديد الأكبر والمباشر لأمن الحلفاء واستقرارهم.

ولفت الرئيس التركي إلى وجود روابط معينة بين أنقرة وموسكو، موضحا أن تركيا تستورد نحو 40 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه من روسيا.

وأشار إلى التعاون مع روسيا في تشييد محطة "آق قويو" النووية جنوبي تركيا، فضلا عن العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل علاقاتها المتوازنة مع كل من روسيا وأوكرانيا المتحاربتين.

وردا على سؤال حول تصريحاته بشأن القيام بعمليات جديدة لاستكمال الحزام الأمني شمالي سوريا، بمجرد الانتهاء من التحضيرات، وهل المقصود التحضيرات العسكرية أم الدبلوماسية وهل ثمة تحفظات روسية؟ جدد الرئيس أردوغان مقولته : "قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

وأكد أنه ليس هناك داع للاستعجال، وأن العملية الجديدة ستجري حينما يحين الوقت المناسب.