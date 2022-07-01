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السويد تؤكد دعمها للاتفاقية مع تركيا مئة في المئة

وكالة الأناضول للأنباء
ستوكهولم
نشر في 01.07.2022 12:18
رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون AFP رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون (AFP)

أكدت رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، التزام بلادها التام بالاتفاقية المبرمة مع تركيا قبل أيام في مدريد.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة SVD السويدية، الخميس، حول اتفاقية معالجة مخاوف تركيا الأمنية، تمهيدا لانضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت أندرسون إلى وجود طلبات سابقة من تركيا بشأن تسليم مطلوبين.

وقالت: "بالطبع سيتهم تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية، سبق وأن تقدمت تركيا بطلبات تسليم ونحنا تعاملنا معها، وأحيانا قمنا بترحيل البعض، وفي كثير من الأحيان لم يتم ذلك".

وأضافت أندرسون: "نقف خلف الاتفاقية مئة في المئة".

والثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيريه، الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.

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