تركيا وأرمينيا تتفقان على إطلاق الشحن الجوي بينهما بأقرب وقت

أعلنت وزارة الخارجية التركية، توصل بلادها وأرمينيا إلى اتفاق بشأن إطلاق الشحن الجوي التجاري المباشر بين الجانبين في أقرب وقت.

وأشارت الخارجية التركية، في بيان، إلى انعقاد الجولة الرابعة من مباحثات التطبيع بين الممثل الخاص التركي سردار قيليج، ونظيره الأرميني روبن روبينيان، في العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة.

وقال البيان إن الجانبين اتفقا على فتح الحدود البرية بين تركيا وأرمينيا في أقرب وقت أمام رعايا الدول الأخرى ممن يزورون بلديهما، وقررا الشروع في الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وأوضح أن الجانبين اتفقا أيضا على إطلاق الشحن الجوي التجاري المباشر بين أنقرة ويريفان في أقرب وقت، وقررا بدء الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضا الخطوات الملموسة المحتملة الأخرى التي يمكن اتخاذها "لضمان التطبيع الكامل" الذي يمثل الهدف النهائي من المباحثات بين البلدين.

كما جددا تأكيد موافقتهما على استمرار عملية التطبيع دون شروط مسبقة.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد قليج وروبينيان الاجتماع الأول في العاصمة الروسية موسكو، ومؤخرا استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين ضمن جهود تطبيع العلاقات بينهما.