أنصار بي كي كي الإرهابي يتظاهرون السويد ضد مذكرة التفاهم مع تركيا

نظم عدد من أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي مظاهرتين في مدينتين سويديتين مطالبين حكومة البلاد بالانسحاب من مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا الأسبوع الماضي.

وذكر مراسل الأناضول، السبت، أن عددا من أنصار التنظيم التقوا في ميدان جارنتورجيت بمدينة غوتنبرغ، حاملين بأيديهم رايات للتنظيم الإرهابي.

وطالب أنصار التنظيم الحكومة السويدية بإلغاء مذكرة التفاهم الثلاثية مع تركيا وفنلندا، رافعين صور متزعم "بي كي كي" عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا منذ أكثر من عشرين عاما.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في السويد.

فيما نظم أنصار التنظيم الإرهابي مظاهرة مشابهة في مدينة مالمو السويدية.

والثلاثاء الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

و"بي كي كي PKK"، تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فضلا عن المنطقة الحدودية التركية جنوب شرق البلاد.