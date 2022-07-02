نجاح جديد للمسيرة أقنجي تيها في اختبار إطلاق ذخيرة بالليزر

أعلنت شركة "بايكار" التركية نجاح المسيرة الهجومية "بيرقدار أقنجي تيها" في أول اختبار لإطلاق ذخيرة "مجموعة التوجيه بالليزر" LGK-82 وإصابة الهدف بدقة بالغة.

وأشارت شركة "بايكار" المصنعة للطائرة المسيرة، في بيان السبت، إلى استمرار عمليات دمج الذخائر الجديدة المنتجة محليا بالمسيرة "أقنجي تيها".

وقالت الشركة إن "بيرقدار أقنجي تيها" أكملت بنجاح أمس الجمعة اختبار إطلاق لها باستخدام "مجموعة التوجيه بالليزر" التي طورتها شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية.

وأكدت أن الذخيرة المحلية LGK-82 التي تم إطلاقها للمرة الأولى عبر المسيرة، أصابت الهدف بدقة.

ويمكن لـ"أقنجي تيها" التحليق 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل حتى 40 ألف قدم، فيما يبلغ وزنها 6 أطنان، وحمولتها المفيدة من الذخيرة 1.5 طنا.

وزُوّدت "أقنجي تيها" بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو-جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها من الخواص التي تجعلها مميزة بين نظرائها حول العالم.

ويمكن لتلك المسيرة بفضل الكاميرات المزودة بها لغرض الاستطلاع والمراقبة تحديد الأهداف البرية التي قد يغفل عنها قائدها على الأرض، في خطوة تزيد من فاعلية استخدام المسيرة.

ومن المنتظر أن تضطلع "أقنجي تيها"، بدور مهم في تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، وسيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف الأهداف المحددة، بصواريخ جو - جو المصنّعة محليا.