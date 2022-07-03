وزارة الخارجية التركية تعزي إيران في ضحايا الزلزال القوي

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها في ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي إيران فجر السبت، وخلف قتلى وجرحى.

وقالت الوزارة، في بيان: "نسأل الله الرحمة لمن فقد حياته جراء الزلزال، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا وللحكومة وللشعب الإيراني الجار والصديق، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 84 آخرين، إثر زلازل متتالية وقعت فجر السبت جنوبي البلاد وتجاوزت شدتها 6 درجات على مقياس ريختر.

وضربت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 درجات على مقياس ريختر مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر السبت، حسب ما أوردت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.