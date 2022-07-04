أنقرة تدعو إلى معالجة التوتر فيقره قالباقستان بأوزبكستان بالحكمة

دعت تركيا الحكومة الأوزبكستانية وشعبها إلى "تغليب الحكمة" لمعالجة التوتر في جمهورية "قره قالباقستان" المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الإثنين، إنها تتابع عن كثب التطورات في جمهورية "قره قالباقستان".

وأكدت إيلاء تركيا "أهمية كبيرة لاستقرار ورخاء أوزبكستان الصديقة والشقيقة".

وترحمت على من فقدوا أرواحهم في الأحداث، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأبدت ثقتها التامة بقدرة حكومة أوزبكستان وشعبها على حل هذه المسألة في جو تسوده الحكمة والسلام.

وقال مكتب المدعي العام في أوزبكستان، الاثنين، إن 18 شخصاً قتلوا فضلا عن إصابة 243 شخصا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الإقليم بسبب خطط لتقليص الحكم الذاتي.

وأعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، السبت، حالة الطوارئ في جمهورية "قره قالباقستان" (قرقل باغستان) ذاتية الحكم غربي البلاد لمدة شهر، على خلفية احتجاجات شهدتها المنطقة إثر جدل حول وضعها الدستوري.

كما زار الرئيس الأوزبكي مدينة نكوص عاصمة قره قالباقستان والتقى وجهاء المنطقة.

وفي كلمته خلال الزيارة، طمأن ميرضيايف أهالي المدينة بأن أوزبكستان لن تغير المواد الدستورية المتعلقة بوضع المنطقة ذاتية الحكم.

كما قال الأحد إن هناك ضحايا من المدنيين وقوات إنفاذ القانون بعد الاضطرابات التي وقعت في الإقليم.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الأوزبكية مجموعة من المواطنين نظمت مظاهرة في مدينة نكوص بعد أن "أساؤوا فهم" التعديلات المقترحة في دستور البلاد.