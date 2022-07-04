استشهاد جندي تركي بعد إصابة في منطقة "المخلب-القفل" شمالي العراق

استشهد عسكري تركي متأثرا بجروح أصيب بها في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن الرقيب أنس أوزغول أصيب في اشتباكات مع إرهابيي "بي كي كي" بمنطقة العملية في 21 حزيران/يونيو الماضي.

ولفتت إلى استشهاده اليوم متأثرا بجروحه رغم كافة محاولات الأطباء لإنقاذه في المستشفى الذي نقل إليه.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.