تركيا تحيّد قيادية في تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد المدعوة خانم دمير، التي تحمل لقب برفين نورهاك، إحدى قياديات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر أمنية تركية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية في منطقة "غارا" شمالي العراق، استهدفت خلالها نورهاك، بعد مراقبتها وتتبعها.

وأضافت المصادر ذاتها أن نورهاك عضو فيما يسمى بـ "مجلس بي كي كي/ إتش بي جي" (PKK-HPG) المسؤول عن إدارة الأنشطة المسلحة للتنظيم الإرهابي.

كما كانت برفين نورهاك إحدى القيادات الرفيعة في التنظيم النسائي داخل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وكشفت المصادر التركي أن نورهاك انخرطت بصفوف التنظيم في تسعينات القرن الماضي، وكانت من بين المخططين للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت القوات التركية.