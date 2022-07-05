أردوغان: تركيا ستكثف مباحثاتها لضمان مرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستكثف المحادثات المتعلقة بـ"ممر الحبوب" خلال الأسبوع أو الأيام الـ10 القادمة للوصول إلى نتيجة حول ممر آمن لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنعمل على تكثيف محادثاتنا في الأسبوع أو الأيام الـ10 القادمة للوصول إلى نتيجة".

ولفت أن التطورات في المنطقة أظهرت بشكل ملموس أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وحول منظومة الدفاع الجوي "سامب ـ تي" (SAMP/ T) التي تطورها الشركة الأوروبية لإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات "يوروسام"، قال أردوغان: "نهدف إلى بلوغ مرحلة التوقيع بشأن المنظومة لأنها تشكل أهمية كبيرة لأنظمة دفاعنا".

وبخصوص عمليات إعادة المهاجرين من اليونان، أشار الرئيس التركي إلى أن "أثينا بدأت الآن تشكل خطرًا على روما أيضًا، حيث يحاول المهاجرون غير النظاميين ممن يتم دفعهم من المياه اليونانية اللجوء إلى إيطاليا".