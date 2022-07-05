أنقرة تعزي واشنطن في ضحايا هجوم إلينوي

أنقرة / الأناضول

أعربت تركيا عن تعازيها للولايات المتحدة في ضحايا هجوم مسلح استهدف موكبا في ولاية إلينوي أثناء احتفالات عيد الاستقلال الموافق 4 يوليو/ تموز من كل عام.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ سقوط ضحايا من المدنيين جراء الهجوم المسلح.

وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها للشعب الأمريكي، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار استهدف موكبا في إلينوي، أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي إلى 6 قتلى و30 جريحا.

وقالت شرطة الولاية إنها تعمل الآن على مساعدة قسم شرطة هايلاند بارك في البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.