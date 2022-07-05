القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أنقرة تعزي واشنطن في ضحايا هجوم إلينوي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.07.2022 10:02
بعد إطلاق نار خلال احتفالات 4 يوليو بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إطلاق نار خلال احتفالات 4 يوليو بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية

أنقرة / الأناضول

أعربت تركيا عن تعازيها للولايات المتحدة في ضحايا هجوم مسلح استهدف موكبا في ولاية إلينوي أثناء احتفالات عيد الاستقلال الموافق 4 يوليو/ تموز من كل عام.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ سقوط ضحايا من المدنيين جراء الهجوم المسلح.

وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها للشعب الأمريكي، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار استهدف موكبا في إلينوي، أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي إلى 6 قتلى و30 جريحا.

وقالت شرطة الولاية إنها تعمل الآن على مساعدة قسم شرطة هايلاند بارك في البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق استشهد عسكري تركي متأثرا بجروح أصيب بها في منطقة عملية "المخلب-القفل"...
مختارات