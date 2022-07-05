أنقرة.. مباحثات تركية قطرية في مقر البرلمان

أجرى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي هاكان تشاوش أوغلو، مباحثات مع وفد قطري برئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مستقلة) سلطان بن حسن الجمالي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، على هامش زيارة الوفد القطري إليها.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أشار تشاوش أوغلو إلى اللجنة الاستراتيجية العليا القائمة بين تركيا وقطر، واصفاً إياها بأعلى مستويات التعاون المؤسساتي بين البلدين.

وأضاف أن الاجتماع السابع للجنة انعقد في قطر بمشاركة زعيمي البلدين أواخر العام الفائت، فيما يتم التحضير لعقد اجتماعها الثامن في تركيا، خلال العام الحالي.

وأشاد البرلمان التركي بمواقف بلاده وقطر أمام التحديات المشتركة، وتابع: "نعتبر أمن واستقرار منطقة الخليج جزءا من أمننا واستقرارنا".