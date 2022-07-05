الأمن التركي يطلق عملية جديدة ضد إرهابيي "بي كي كي"

أطلقت قوات الأمن التركية عملية "أرن الحصار 20" ضد إرهابيي "بي كي كي PKK" بولاية ماردين جنوب شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، الثلاثاء، يشارك في العملية 679 عنصرا من القوات الخاصة في الدرك والشرطة.

وشدد البيان على أن العملية تأتي في إطار سلسلة "أرن الحصار" التي تهدف إلى القضاء على وجود الإرهابيين داخل تركيا.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

و"بي كي كي PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.