تركيا وإيطاليا توقعان 9 اتفاقيات تفاهم في مجالات مختلفة

في لقاء قمة بين حكومتي البلدين برئاسة أردوغان ودراغي، وقعت تركيا وإيطاليا 9 اتفاقيات في مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة،

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها البلدان، مذكرة تفاهم بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وإدارة الحماية المدنية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الحماية المدنية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية المستدامة بين رئاسة الإستراتيجية والميزانية التركية ووزارة التحول البيئي الإيطالية.

ووقعت مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بيانا مشتركا بشأن تجديد برنامج تنفيذ التعاون العلمي والتكنولوجي للأعوام 2023-2025.

وأبرم البلدان مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا التركية والتنمية الاقتصادية الإيطالية، بشأن التعاون في مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما وقعت حكومتا البلدين اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية في الصناعات الدفاعية، واتفاقية حول التبديل والاعتراف المتبادل لرخص قيادة المركبات.

كما تم إبرام مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية وأخرى للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين بين وزارتي الخارجية التركية والخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

كما وقع وزيرا الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو على خطاب نوايا للتعاون بين "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" ومنتدى حوار روما "ميد".