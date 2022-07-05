رئيس الصومال: علاقاتنا مع تركيا إيجابية للغاية وتنمو باطراد

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع تركيا إيجابية للغاية وتنمو باطراد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة بعنوان "فوائد الشراكة التركية الصومالية" نظمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا) بالعاصمة أنقرة.

وأوضح شيخ محمود أن الصومال أصبح أكثر ازدهارا بفضل الدعم العسكري والأمني والاقتصادي والدبلوماسي الذي قدمته تركيا.

وأشار إلى أن العلاقات بين الصومال وتركيا تقوم على الاحترام والتعاون، وأن هذه العلاقات تطورت مع الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أردوغان إلى بلاده في أغسطس/ آب 2011.

وصرح شيخ محمود أن الصومال يتلقى دعما من جميع أنحاء العالم، وأن "دعم تركيا لا مثيل له لأنه دعم مبدئي وديني".

ولفت إلى أن الشركات التركية العاملة في الصومال تساهم بشكل كبير في نهضة اقتصاد البلاد.

وأضاف أن بلاده تكافح منذ 15 عاما حركة الشباب الإرهابية المرتبط بالقاعدة، مبينا أن التنظيم قتل الكثير من الأبرياء في الصومال خلال هذه الفترة.

وتابع قائلا: "الأمن له أهمية أساسية وقد أصبح أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونركز حاليا على إعادة بناء أنظمة البلاد بطريقة مفيدة وشاملة وشفافة لتحقيق مزيد من الوحدة والاستقرار والاستدامة".