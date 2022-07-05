وزير الدفاع التركي يبحث مع رئيس الأركان الإماراتي أفق التعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون في التدريب العسكري، في اجتماع في العاصمة أنقرة.

وذكر مراسل الأناضول، أن اللقاء جرى الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع وحضره رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية والصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.

ويجري رئيس الأركان الإماراتي زيارة إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي يشار غولر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل غولر نظيره الإمارات الرميثي، وسط مراسم استقبال عسكرية في مقر هيئة الأركان التركية بأنقرة.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي أجرى أكار زيارة رسمية إلى الإمارات تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.

وكانت زيارة أكار الرسمية إلى الإمارات الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة الدفاع التركية للأناضول.

وخلال لقاء أكار والبواردي تم الاتفاق على عقد رئيسي أركان البلدين لقاء من أجل زيادة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.