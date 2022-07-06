أوكرانيا تطلب من تركيا التحقيق في 3 سفن روسية يُزعم أنها تحمل حبوباً مسروقة

أظهرت وثائق رسمية أن أوكرانيا طلبت من تركيا المساعدة في التحقيق مع 3 سفن ترفع العلم الروسي في إطار جهود كييف للتحقيق فيما تزعم أنه سرقة حبوب من الأراضي التي تحتلها روسيا.

وفي رسالة بتاريخ 13 يونيو/حزيران، طلب مكتب المدعي العام الأوكراني من وزارة العدل التركية التحقيق وتقديم أدلة بشأن السفن الثلاث التي يشتبه في تورطها في نقل الحبوب التي يُزعم أنها سُرقت من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤخراً، مثل خيرسون.

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها وسائل الإعلام، إن السفن سافرت من محطة الحبوب الرئيسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 في سيفاستوبول في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وضغطت على أنقرة للحصول على وثائق حول شحنتها ووصولها إلى الموانئ التركية.

وتمتلك شركة روسية تابعة للحكومة ناقلات البضائع الكبيرة الثلاث حيث تخضع لعقوبات غربية بسبب الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.وإذا ثبت أن شركة بناء السفن المتحدة نقلت الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤخراً، فسيُضاف ذلك إلى الأدلة الناشئة على تورط الكيانات المملوكة للدولة الروسية في تصدير ما تزعم كييف أنه سلع مسروقة.

وكانت أوكرانيا اتهمت موسكو علناً بسرقة الحبوب منذ بداية الغزو في فبراير/شباط لكن روسيا نفت مراراً أنها سرقت أية حبوب أوكرانية.هذا ولم يستجب الكرملين لطلبات التعليق. وقال كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة الروسية في خيرسون أن الحبوب القادمة من المنطقة كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم وأن المزارعين المحليين هم المسؤولون عن نقلها هناك، مؤكداً أنه ليس لديه علم بأية شحنات إلى تركيا أو الشرق الأوسط.

وذكرت وسائل إعلام عالمية يوم الجمعة أن كييف طلبت في رسالة منفصلة بتاريخ 30 يونيو/حزيران من وزارة العدل التركية احتجاز واعتقال سفينة أخرى ترفع العلم الروسي تحمل ما قالت إنها حبوب أوكرانية من ميناء بيرديانسك المحتل.

وقال مسؤول تركي كبير يوم الاثنين إن تركيا أوقفت سفينة الشحن وهي تحقق حالياً في مزاعم أوكرانيا.وامتنعت وزارة العدل التركية عن التعليق على رسالتين من كييف، وأشارت إلى التعليقات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية التركية بأنها حققت في مزاعم أوكرانيا العلنية بأن الحبوب التي سرقتها روسيا قد شقت طريقها إلى تركيا وقررت عدم وجود مشكلة.

وصرح وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو للصحفيين في 23 يونيو/حزيران دون أن يحدد أي السفن:"رأينا بحسب السجلات أن ميناء مغادرة السفن وأصل البضائع هو روسيا".

وأضاف:"نحن ضد الحبوب الأوكرانية أو غيرها من البضائع التي تأخذها روسيا ولن نسمح لهذه البضائع بالوصول إلينا".

ولم ترد وزارة الخارجية التركية على طلبات للتعليق على السفينة من بيرديانسك التي وصلت إلى تركيا أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف مصدر دبلوماسي تركي أن كييف أطلعت أنقرة على مزاعمها بشأن نقل الحبوب المسروقة إلى تركيا عبر السفن الروسية وأن التعاون مع المسؤولين الأوكرانيين مستمر.ولم يرد مكتب المدعي العام الأوكراني على طلبات التعليق.

وقال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني إن كييف تقدر أن نحو 400 ألف طن من الحبوب المسروقة قد تم تصديرها.وقال سفير أوكرانيا في تركيا فاسيل بودنار إن أوكرانيا تعتقد أن معظم ذلك ذهب إلى تركيا وأرسلت كييف ما تعتبره دليلا على تورط 13 سفينة إلى السلطات التركية.

وقالت الرسالة في 13 يونيو/حزيران إن اثنتين على الأقل من السفن أوقفتا تشغيل أنظمة التتبع التي كانت تبث علانية قبل دخول ميناء سيفاستوبول.

وقالت أيضاً إن كييف اشتبهت في نقل الحبوب من الأراضي المحتلة مؤخراً وخاصة خيرسون، وأضافت في الرسالة أنها تحقق في الانتهاكات الإجرامية لقواعد وأعراف الحرب في أوكرانيا دون تسمية أفراد.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن روسيا أرسلت قمحاً إلى نظام الأسد الحليف لها في سوريا يُزعم أنه سُرق من أوكرانيا منذ الغزو في فبراير/شباط، وأن ما لا يقل عن 150 ألف طن مما قالت إنه قمح "مسروق" وصل إلى سوريا أغلبها على متن سفن روسية.ولم ترد هيئة الموانئ السورية وهي جزء من وزارة النقل، ولا وزارة الإعلام السورية على طلبات التعليق.