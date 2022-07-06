إسرائيل تعيد فتح المكتب الاقتصادي في تركيا

أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي إعادة فتح المكتب الاقتصادي بمدينة إسطنبول التركية اعتبارا من 1 أغسطس/ آب المقبل.

وقالت في بيان : "تلعب الملحقية الاقتصادية دورًا مركزيًا في تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وهي شريك اقتصادي مهم لإسرائيل، من خلال تقديم المساعدة والدعم للصادرات الإسرائيلية، عبر تحديد وخلق الفرص التجارية والمساهمة بشكل كبير في توسيع التجارة الثنائية".

وأضافت: "إعادة فتح الملحقية الاقتصادية يعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل. نعتزم الترويج قريباً لمؤتمر اقتصادي مشترك بين البلدين، بعد أكثر من عقد".

وأشارت إلى أن قرار إعادة فتح الملحقية يأتي "بعد أن تم تخفيض أنشطتها بشكل كبير منذ حوالي ثلاث سنوات في صيف عام 2019".

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في ذات البيان: "تشير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد التركي يجمع بين الصناعة المتقدمة إلى جانب الزراعة القائمة على الأساليب التقليدية".

وأضافت: "تحتل تركيا المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم والعديد من الشركات متعددة الجنسيات لديها مرافق إنتاج في البلاد".

وتابعت: "ستؤثر إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في إسطنبول على حوالي 1540 شركة إسرائيلية تصدر حاليًا إلى السوق التركية وتساعد في تعزيز عملياتها التجارية داخل هذه السوق".

وأشارت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى أن "تركيا هي رابع أهم شريك تجاري في الاقتصاد الإسرائيلي وخامس أهم وجهة تصدير في عام 2021".

وقالت: "بدأ العمل باتفاقية منطقة تجارة حرة بين إسرائيل وتركيا في 1 مايو/ أيار 1997. وبموجب الاتفاقية التجارية، فإن أربع جولات انعقدت للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وكان آخرها في القدس في يوليو/تموز 2009. وفي ضوء الدفء الذي تشهده العلاقات بين البلدين، تم تحديد موعد الجولة الخامسة في خريف 2022، وسيعلن عن الموعد المحدد قريبا".

وقال مدير جمعية التجارة الخارجية الإسرائيلية أوهاد كوهين، في ذات البيان: "تركيا هي اقتصاد تجارة خارجية هام بالنسبة لإسرائيل. الصادرات الحالية إلى تركيا مركزية وهناك إمكانات كبيرة لتوسيعها".

وأضاف: "لدى البلدين اتفاقية تجارة حرة تسهل وصول المصدرين إلى السوق بشكل كبير. إن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية للنشاط المشترك سيساعد على تحقيق الإمكانات الكامنة في التعاون، بما يعود بالنفع على البلدين".

ووفقًا لإدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فقد بلغ حجم التجارة المتبادلة للسلع والخدمات التجارية بين إسرائيل وتركيا في عام 2021 حوالي 7.7 مليارات دولار، بزيادة حوالي 30 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وقالت: "بلغ حجم البضائع المصدرة إلى تركيا في عام 2021 حوالي 1.9 مليار دولار (حوالي 34٪ من الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا وآسيا ودول أوروبية أخرى)، بزيادة بنسبة 30٪ مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2020".

وأضافت: "تصدر إسرائيل إلى تركيا مواد كيميائية (52٪) ومعادن أساسية (14٪) ومطاط وبلاستيك (10٪)، والواردات من تركيا هي معادن أساسية (27٪)، آلات وآلات كهربائية وميكانيكية (11٪)، منتجات النقل (9٪) وحتى المنتجات الزراعية الطازجة (7٪)".

وتابعت إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: "يتجه الميزان التجاري لصالح الصادرات التركية إلى إسرائيل، والتي بلغت 5.7 مليارات دولار، فيما بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا ملياري دولار".