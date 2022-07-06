الرئيس الصومالي: تركيا صديق وشريك استراتيجي مهم

صرح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بأن بلاده تعتبر تركيا صديقا وشريكا استراتيجيا مهما لا غنى عنه.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأعرب شيخ محمود عن امتنانه لتركيا على دعمها الصادق لبلاده في مختلف المجالات وخاصة التعليم والصحة والاقتصاد، ودعم المؤسسات الأمنية.

وقال: "أثمن كرم وجهود الدولة التركية وشعبها فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية التي يواجهها الشعب الصومالي".

وأضاف: "أود أن أشكر أيضا تركيا على الدعم الذي قدمته للصومال في مكافحة جائحة كورونا، وحاليا في مواجهة الجفاف".

وأكد محمود أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا أن الجانبين يوليان أهمية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون وخاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والثقافة.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.