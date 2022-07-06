بايكار التركية تقدم إلى ليتوانيا مسيرة بيرقدار

قدمت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" إلى ليتوانيا، بهدف تسليمها إلى أوكرانيا.

وكانت ليتوانيا شهدت مؤخرا تنظيم حملة شعبية لشراء مسيرة بيرقدار من أجل أوكرانيا، حيث تم جمع 6 ملايين يورو خلال 3 أيام فقط.

وإثر ذلك، أعلنت الشركة التركية أنها ستقدم مسيرة بيرقدار تي بي 2 إلى ليتوانيا دون مقابل.

وجرت مراسم التسليم في قاعدة سياولياي الجوية، الأربعاء، بمشاركة وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، وسفير أوكرانيا لدى ليتوانيا بيترو بيستا، ومدير بايكار خلوق بيرقدار.

وأعرب مدير الشركة التركية، في تصريح لقناة "لايسفيس تي في" التي نظمت الحملة، عن بالغ تقديره جراء مشاركة مئات الآلاف من الليتوانين في حملة التبرع لشراء مسيرة من أجل أوكرانيا.

وأضاف أن الشركة قررت إثر ذلك التضامن مع الحملة الشعبية الليتوانية وتقديم مسيرة لها دون مقابل.

وأكد على أن مسيرات بيرقدار تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية أثبتت جدارتها في الكثير من المحافل، معربا عن أمله في أن تساهم المسيرة في إحلال السلام في أوكرانيا والحفاظ على استقلالها وسيادتها.

من جانبه، عبر السفير الأوكراني عن بالغ إعجابه بالمسيرة، مضيفا أن تطوير هذه المسيرات من قبل شركة، بدلا من الحكومات والشركات الكبرى يعتبر بمثابة "معجزة".