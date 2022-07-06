تركيا تستعد لاستضافة أكثر من مليون سائح بعد تمديد عطلة عيد الأضحى المبارك

تستعد المدن والمنتجعات الساحلية التركية لاستضافة السياح المحليين والأجانب بأعداد كبيرة، بعد أن مددت البلاد عطلة عيد الأضحى المبارك القادمة، في دفعة جديدة لصناعة السياحة الحيوية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن يوم الاثنين أن عطلة عيد الأضحى المبارك التي تستمر 4 أيام، ستكون مرتبطة بيوم 15 يوليو/تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، وبالتالي ستستمر من 9 حتى 17 يوليو/تموز.ومن المتوقع أن يأخذ أكثر من مليون شخص إجازة خلال هذه العطلة، وفقاً لجمعية وكالات السفر التركية، بالإضافة إلى الملايين الذين يأتون كل عام لزيارة أقاربهم لقضاء عيد الأضحى المبارك معاً.

وفي حديث لها مع وكالة أنباء محلية قالت مُبرة إيريسين، رئيسة اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا:"نتوقع زيادة كبيرة في الطلب من قبل السياح المحليين والأجانب خلال فترة العيد".وأضافت:"هناك طلب محلي وأجنبي ملحوظ في المنتجعات، بينما توجد كثافة كبيرة في أعداد الزوار الأجانب في فنادق إسطنبول".

وشددت بشكل خاص على زيادة الوافدين من الشرق الأوسط ودول الخليج وكذلك أوروبا، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وأكدت أن حجوزات الفنادق والشقق المفروشة في العاصمة التركية تقدر بنسبة تصل إلى 90% خلال عطلة العيد موضحةً أن حوالي مليون شخص سيقضون إجازة العيد في تركيا.كما قالت جمعية أصحاب الفنادق في بيان لها:"عندما نضيف أولئك الذين يزورون عائلاتهم إلى هذا الرقم، فإنه يزداد أكثر بكثير".

وأورد بيان الجمعية أن الحجوزات مرتفعة بشكل خاص في منتجعات بحر إيجة بما في ذلك بودروم وكوش أداسي وفتحية ومارماريس وكذلك منطقة البحر الأبيض المتوسط في كيمير وألانيا وبيليك ولارا.

وقد قفز عدد الوافدين الأجانب إلى تركيا وفقاً للبيانات الرسمية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار من هذا العام بنسبة تزيد عن 207% إلى أكثر من 11.3 مليون سائح.

كما تصاعد عدد الزوار الأجانب بنسبة 94.1% ووصل إلى 24.71 مليون وتضاعفت الإيرادات إلى ما يقرب من 25 مليار دولار العام الماضي عندما تم تخفيف إجراءات فيروس كورونا مقارنة بعام 2020.ويأمل المسؤولون في أن تتكرر السياحة هذا العام أو تتجاوز أرقام عام 2019، عندما حقق القطاع الحيوي حوالي 52 مليون زائر بإيرادات تجاوزت 34 مليار دولار.