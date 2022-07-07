أردوغان: نخطط لاعتماد لقاحنا توركوفاك في ماليزيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده تخطط لاعتماد اللقاح التركي "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا في ماليزيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع يعقوب العلاقات التركية الماليزية على مختلف الأصعدة ومنها الاستثمارات الاقتصادية والتجارة، والصناعات الدفاعية، والصحة والتعليم، والتكنولوجيا.

وأعرب عن رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقات التعاون مع ماليزيا، مشيرا إلى أن ماليزيا تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل زيادة بنسبة 50 بالمئة العام الماضي رغم وباء كورونا، متخطيا 3.5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الوضع الراهن يشير أن البلدين سيصلان إلى حجم تجارة 5 مليارات دولار خلال فترة قريبة.

وأضاف "نخطط لاستخدام اللقاح التركي الوطني توركوفاك المضاد لكورونا في ماليزيا، ونقل التكنولوجيا والعمل المشترك لتطوير اللقاح".

كما لفت أردوغان إلى أنه بحث مع يعقوب قضية مسلمي الروهنغيا التي تهم العالم الإسلامي، ومعاداة الإسلام، مؤكدا أن تركيا تبذل جهودا من أجل تعزيز التعاون مع كافة الأشقاء في آسيا بناء على مبدأ الربح المتبادل.