أردوغان يستقبل رئيس وزراء ماليزيا بالعاصمة أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت مراسم الاستقبال، بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الماليزي.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه أردوغان ويعقوب إلى قاعة المجمع الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي ومن ثم اجتماع وفدي البلدين.

ومن المرتقب أن يشارك أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات قبل انعقاد مؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال إلى جانب أردوغان كل من وزراء الدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك.

كما ضم الجانب التركي، كلا من رئيس الشؤون الإدارية في الرئاسة متين كيراتلي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي أنقرة واصب شاهين.