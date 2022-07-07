القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يستقبل رئيس وزراء ماليزيا بالعاصمة أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.07.2022 14:36
الرئيس أردوغان يستقبل رئيس وزراء ماليزيا الأناضول الرئيس أردوغان يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الأناضول)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت مراسم الاستقبال، بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الماليزي.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه أردوغان ويعقوب إلى قاعة المجمع الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي ومن ثم اجتماع وفدي البلدين.

ومن المرتقب أن يشارك أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات قبل انعقاد مؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال إلى جانب أردوغان كل من وزراء الدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك.

كما ضم الجانب التركي، كلا من رئيس الشؤون الإدارية في الرئاسة متين كيراتلي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي أنقرة واصب شاهين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد عسكري في هجوم لإرهابيي...
مختارات