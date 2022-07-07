القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

ألطون: تركيا تتابع التزام السويد بمذكرة التفاهم الثلاثية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.07.2022 15:12
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأناضول رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون (الأناضول)

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده تتابع إيفاء السويد بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الثلاثية، وذلك قبل قبول انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهد البلدين بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.

وأضاف ألطون، في مقال له بصحيفة "إكسبرسن" السويدية نشرته الأربعاء، أن توقيع مذكرة التفاهم لا يعني ضمان انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مبيناً أنها تمهد الطريق فقط أمام توجيه دعوة الانضمام إلى البلدين المذكورين.

وأوضح أن تركيا عضو في الناتو منذ قرابة 70 عاماً، وأنها تمتلك ثاني أكبر جيش فيه، لذا فإن لديها إمكانية تقييم الأمور داخل الحلف.

وشدد على أن انضمام السويد إلى الناتو مرتبط بالتزامها وتنفيذها لتعهداتها تجاه تركيا بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأكد أن تركيا ستراقب مدى التزام السويد بتعهداتها المذكورة، قبل الموافقة بشكل نهائي على انضمامها للحلف.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس الوزراء الماليزي...
مختارات