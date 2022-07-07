استشهاد عسكري تركي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد عسكري في هجوم لإرهابيي "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 3 عسكريين أُصيبوا جراء إطلاق الإرهابيين النار على قاعدة في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".

وأوضحت أنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى والبدء بعلاجهم على الفور.

وأشارت إلى استشهاد الرقيب مصطفى قوجة، بعدما باءت كافة محاولات إنقاذه بالفشل.

وأعربت عن أملها بالرحمة للشهيد، متقدمة بالتعازي لعائلته والقوات المسلحة والشعب التركي.

كما تمنت الوزارة الشفاء العاجل للمصابين.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.