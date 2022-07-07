تركيا ترد على انتقاد أمريكي حول حظر الوصول لموقعين إعلاميين

رد متحدث الخارجية التركية، تانجو بلغيتش، الخميس، على نظيره الأمريكي الذي انتقد حظر أنقرة الوصول إلى موقعين اعلاميين لا يملكان رخصة البث في تركيا.

وفي تغريدة عبر تويتر قال بلغيتش مخاطبا، نيد برايس "إن حرية التعبير ضرورية للديمقراطية، وكذلك سيادة القانون".

وأضاف أن هناك لوائح متعلقة بالسماح لحرية التعبير وليس تحويل الأحداث إلى محل صدام.

وأكد أنه كما تمتثل وسائل الإعلام التركية للوائح المحلية في الولايات المتحدة، فإنه على موقعي "صوت أمريكا"، و"دويتشه فيله" بنسختيهما التركية أن يحترما كذلك اللوائح المحلية لتركيا.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، حظر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، الوصول إلى موقعي "صوت أمريكا" و"دويتشه فيله"، لعدم حصول الموقعين الأمريكي والألماني، على رخصة البث في الأراضي التركية.