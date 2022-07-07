تركيا وماليزيا توقعان 7 اتفاقيات تعاون

أبرمت تركيا وماليزيا 7 اتفاقيات تعاون في مجالات عدة مثل الصناعات الدفاعية، والصناعة والتكنولوجيا، والصحة، والإعلام.

ووقع البلدان الاتفاقيات قبيل مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأبرمت شركة "تويار ميكرو إلكترونيك" التركية، و"سيلتيرا" الماليزية مذكرة تفاهم.

كما وقعت الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية "توساش"، خطاب نوايا مع مجموعة التكنولوجيا الفائقة الحكومية الماليزية، فضلا عن مذكرة تفاهم مع شركة "إن إس كوربورايشن".

ووقعت كذلك شركة "إم كي أي" التركية للصناعات الميكانيكية والكيماوية، مذكرة تفاهم مع شركة "إم آي أناليتيكس".

وأبرمت المؤسسة التركية للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك"، مذكرة تفاهم مع مجموعة التكنولوجيا الفائقة الحكومية الماليزية.

ووقعت الحكومتان التركية والماليزية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام والاتصال، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال العلوم الصحية والطبية.