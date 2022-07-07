توقيع اتفاقية طيران بالأحرف الأولى بين إسرائيل وتركيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية طيران مع تركيا.

وقال في بيان: "استمرارا للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تم اليوم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية جديدة لتسيير رحلات الطيران بين إسرائيل وتركيا".

وأضاف: "تشكل الاتفاقية جزءا من القرار القاضي بتوسيع وبتطوير العلاقات بين الدولتين، والذي تم اتخاذه خلال اللقاءين اللذين جمعا رئيس الوزراء لابيد بوزير الخارجية التركي في القدس وفي أنقرة".

واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "التوقيع بالأحرف الأولى مرحلة حيوية في الطريق نحو التوقيع الكامل على اتفاقية الطيران التي يُتوقع بأن تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف رحلاتها الجوية إلى تركيا".

وتابع: "تسنى إبرام الاتفاقية اليوم، من قبل مديري سلطتي الطيران المدني لإسرائيل وتركيا عقب المفاوضات المفتوحة والبناءة التي جرت على مدار الأسابيع الأخيرة لتشكل معلما هامًا في دفع العلاقات القائمة بين الدولتين قدمًا".

بدوره، قال لابيد، في تغريدة: "بعد زيارتي لأنقرة قبل أسبوعين والاتفاق مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تم اليوم توقيع اتفاقية الطيران بين إسرائيل وتركيا".

وأضاف: "من المتوقع أن تسمح الاتفاقية لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف رحلاتها إلى تركيا، وتعد علامة بارزة في تعزيز العلاقات بين البلدين".

أما وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، فقالت في تغريدة: "هذه خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين إسرائيل ودول المنطقة التي أؤمن بها كثيراً".

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا في الأسابيع الأخيرة تقدما ملحوظا.