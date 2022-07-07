شريف: العلاقات الأخوية بين تركيا وباكستان "فريدة"

وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، العلاقات مع تركيا بأنها "أخوية وفريدة من نوعها".

وذكرت "إذاعة باكستان" الخميس، أن شريف استقبل السفير التركي لدى باكستان، محمد باتشاجي، في مكتب رئاسة الوزراء في العاصمة إسلام أباد.

وخلال اللقاء، وصف شريف روابط الأخوة ببن بلاده وتركيا بالفريدة من نوعها من حيث الثقة المتبادلة والتفاهم ودعم كل منهما للقضايا الوطنية للآخر.

وأعرب عن ارتياحه لدعم أنقرة لإسلام أباد في قضية جامو كشمير، فيما جدد التأكيد على التزام بلاده بالمصالح الأساسية لتركيا.

وأشار شريف إلى أنه يترقب بفارغ الصبر استضافة الرئيس رجب طيب أردوغان في الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي سيعقد في إسلام أباد خلال سبتمبر/أيلول المقبل.