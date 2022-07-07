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مباحثات تركية روسية تشمل الأزمة الأوكرانية وسوريا والأمن الغذائي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.07.2022 15:44
وزري الخارجية التركي ونظيره الروسي الأناضول وزري الخارجية التركي ونظيره الروسي (الأناضول)

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات الأخيرة في أوكرانيا وسوريا، والأمن الغذائي العالمي.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة، الخميس، إنه التقى لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

من جانب آخر، قالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف وتشاووش أوغلو اجتمعا خلال قمة العشرين الجارية في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأضافت أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وأعربا عن امتنانهما جراء استمرار الحوار السياسي رفيع المستوى بين البلدين.

وأردفت أن لافروف وتشاوش أوغلو أكدا استعدادهما لمواصلة اللقاءات والاتصالات الثنائية رفيعة المستوى بين روسيا وتركيا.

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