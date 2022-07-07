وزير الخارجية اليوناني: لا يوجد سبب يمنع الصداقة بين اليونان وتركيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الخميس، إنه لا يوجد سبب يمنع بلاده وتركيا من أن تكونا صديقين مقربين.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي السنوي بنسخته الـ26 المنعقد في المنتجع الساحلي لاغونيسي باليونان.

وأشار ديندياس إلى أن اليونان هي الدولة الوحيدة التي تدعم وجهة نظر تركيا بشأن الاتحاد الأوروبي.

وأفاد أن اليونان تولي أهمية لعلاقات جيدة مع تركيا، مضيفا: "يجب أن تكون العلاقات مع تركيا قائمة على أساس متين للغاية على غرار العلاقات مع بقية دول العالم".

وأردف: "لكن ما هو هذا الأساس المتين؟ إنه واضح للغاية، هو القانون الدولي والقانون الدولي للبحار وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والاحترام المتبادل والتسامح".

وقال إن اليونان تتحرك على أساس القانون الدولي في كافة الملفات، "وفي حال تصرفت تركيا على هذا النحو، فإن مستقبلا مشرقا ينتظر اليونان وتركيا في المنطقة، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت".

وأكد الوزير اليوناني أن بلاده هي الوحيدة التي كانت وما تزال تدعم رغبة تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي.